Andrei Sin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrei Sin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andrei Sin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andrei Sin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Andrei Sin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrei Sin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andrei Sin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrei Sin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrei Sin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrei Sin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrei Sin 26 Ekim 1991 tarihinde Bucharest şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Andrei Dumitru Sin şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrei Sin Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TMIBG yapmaktadır. Andrei Sin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Metaloglobus Bucharest futbol takımında oynamaktadır. FC Metaloglobus Bucharest takımına 21 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Andrei Sin'nin FC Metaloglobus Bucharest ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andrei Sin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrei Sin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Andrei Sin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrei Sin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında CS Otopeni

1 Aralık 2011 yılında FC Viitorul

1 Ocak 2012 yılında Callatis

30 Haziran 2012 yılında FC Viitorul

1 Ağustos 2012 yılında Delta Tulcea

1 Temmuz 2013 yılında Univ. Craiova

23 Temmuz 2015 yılında Juventus Buk.

1 Ağustos 2016 yılında Tarlungeni

1 Ocak 2017 yılında ASA 2013 Tg. Ms

5 Temmuz 2017 yılında ACSM Poli Iasi

1 Temmuz 2019 yılında FC Dinamo

1 Eylül 2020 yılında Dinamo II

18 Şubat 2021 yılında Viitorul Tg.Jiu

1 Temmuz 2021 yılında Ac. Clinceni

21 Eylül 2021 yılında Metaloglobus

Andrei Sin kimdir

Andrei Sin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrei Sin şuan FC Metaloglobus Bucharest takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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Andrei Sin nereli

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