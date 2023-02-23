Andrei Stoica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrei Stoica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Andrei Stoica kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andrei Stoica ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.