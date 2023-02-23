Andrei Stoica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrei Stoica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrei Stoica adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Andrei Stoica Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Andrei Stoica 22 Ocak 2006 tarihinde Piteşti şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Andrei Floricel Stoica şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Andrei Stoica Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
ACSC FC Arges U19 futbol takımında oynamaktadır. ACSC FC Arges U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Andrei Stoica'nin ACSC FC Arges U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Andrei Stoica Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Andrei Stoica Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Andrei Stoica şuan ACSC FC Arges U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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