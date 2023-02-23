Andrei Tircoveanu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrei Tircoveanu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrei Tircoveanu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrei Tircoveanu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrei Tircoveanu 22 Mayıs 1997 tarihinde Bukarest şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Andrei Costin Tîrcoveanu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrei Tircoveanu Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini REOL Football Management yapmaktadır. Andrei Tircoveanu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACSC FC Arges futbol takımında oynamaktadır. ACSC FC Arges takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Andrei Tircoveanu'nin ACSC FC Arges ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Andrei Tircoveanu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.comandrei_tircoveanu

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http://www.facebook.com/andrei.tircoveanu

Andrei Tircoveanu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrei Tircoveanu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Andrei Tircoveanu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrei Tircoveanu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ocak 2014 yılında Dinamo II

1 Temmuz 2015 yılında FC Dinamo

18 Şubat 2016 yılında Gaz Metan

30 Haziran 2016 yılında FC Dinamo

1 Temmuz 2017 yılında Gaz Metan

30 Haziran 2018 yılında FC Dinamo

10 Ocak 2019 yılında FC Viitorul

3 Eylül 2019 yılında Concordia

30 Haziran 2020 yılında FC Viitorul

1 Eylül 2020 yılında FC Botosani

5 Ocak 2023 yılında FC Arges

Andrei Tircoveanu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrei Tircoveanu şuan ACSC FC Arges takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

Andrei Tircoveanu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya U17 takımında 15 numaralı formasıyla 18 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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