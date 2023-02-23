Andrei Trascu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrei Trascu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrei Trascu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrei Trascu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrei Trascu 19 Ocak 1997 tarihinde Piteşti şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Andrei Silvian Traşcu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrei Trascu Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andrei Trascu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSM Slatina futbol takımında oynamaktadır. CSM Slatina takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andrei Trascu'nin CSM Slatina ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andrei Trascu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrei Trascu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrei Trascu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrei Trascu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Unirea Slobozia

1 Temmuz 2022 yılında CSM Slatina

Andrei Trascu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrei Trascu şuan CSM Slatina takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.

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