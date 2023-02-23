Andrei Ureche kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrei Ureche Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrei Ureche adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrei Ureche Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrei Ureche 27 Eylül 1998 tarihinde Pașcani şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Gabriel Andrei Ureche şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrei Ureche Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carp Football Management yapmaktadır. Andrei Ureche, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACS FC Brasov Steagu Renaste futbol takımında oynamaktadır. ACS FC Brasov Steagu Renaste takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Andrei Ureche'nin ACS FC Brasov Steagu Renaste ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andrei Ureche Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrei Ureche isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrei Ureche Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrei Ureche futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2017 yılında Unión Adarve

1 Temmuz 2017 yılında Ac. Clinceni

1 Temmuz 2018 yılında FC Arges

28 Ocak 2019 yılında Ac. Clinceni

1 Temmuz 2022 yılında FC Botosani

7 Şubat 2023 yılında FC Brasov-SR

30 Haziran 2023 yılında FC Botosani

Andrei Ureche Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrei Ureche şuan ACS FC Brasov Steagu Renaste takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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