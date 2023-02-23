Andrei Vlad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrei Vlad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrei Vlad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrei Vlad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrei Vlad 14 Nisan 1999 tarihinde Târgovişte şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Andrei Daniel Vlad şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrei Vlad Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carp Football Management yapmaktadır. Andrei Vlad, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCSB futbol takımında oynamaktadır. FCSB takımına 9 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Andrei Vlad'nin FCSB ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andrei Vlad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrei Vlad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Andrei Vlad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrei Vlad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Univ. Craiova

9 Temmuz 2017 yılında FCSB

Andrei Vlad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrei Vlad şuan FCSB takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Andrei Vlad Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya takımında 12 numaralı formasıyla 2 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U21 takımında 1 numaralı formasıyla 25 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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