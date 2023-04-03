Andrei Zbona kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrei Zbona Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Andrei Zbona kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andrei Zbona ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.