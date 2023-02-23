Andreias Calcan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreias Calcan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andreias Calcan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andreias Calcan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andreias Calcan 9 Nisan 1994 tarihinde Slatina şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Andreias Cristian Calcan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andreias Calcan Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Andreias Calcan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACSC FC Arges futbol takımında oynamaktadır. ACSC FC Arges takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andreias Calcan'nin ACSC FC Arges ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Andreias Calcan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andreias Calcan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andreias Calcan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andreias Calcan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında U Cluj

8 Eylül 2014 yılında Ramnicu Valcea

31 Aralık 2014 yılında U Cluj

20 Temmuz 2016 yılında Willem II

30 Ağustos 2017 yılında FC Dordrecht

30 Haziran 2018 yılında Willem II

3 Ağustos 2018 yılında Almere City

22 Ocak 2019 yılında FC Viitorul

30 Ocak 2020 yılında Újpest FC

8 Eylül 2020 yılında ACSM Poli Iasi

27 Nisan 2021 yılında Kulüpsüz

27 Temmuz 2021 yılında Mezőkövesd

1 Temmuz 2022 yılında FC Arges

Andreias Calcan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andreias Calcan şuan ACSC FC Arges takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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