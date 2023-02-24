Andrej Bajovi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrej Bajovi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrej Bajovi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrej Bajovi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrej Bajovi 6 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Андреј Бајовић şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrej Bajovi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andrej Bajovi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Decic Tuzi futbol takımında oynamaktadır. FK Decic Tuzi takımına 5 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Andrej Bajovi'nin FK Decic Tuzi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andrej Bajovi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrej Bajovi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Andrej Bajovi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrej Bajovi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ağustos 2020 yılında Mladost DG

1 Şubat 2021 yılında Podgorica U19

9 Ağustos 2021 yılında Mladost DG

9 Şubat 2022 yılında Podgorica U19

5 Ağustos 2022 yılında FK Decic Tuzi

Andrej Bajovi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrej Bajovi şuan FK Decic Tuzi takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Andrej Bajovi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Podgorica (-02/2020)

Karadağ U17 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.