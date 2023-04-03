Andrej Bjelajac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrej Bjelajac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrej Bjelajac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Andrej Bjelajac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Andrej Bjelajac 6 Temmuz 2005 tarihinde Smederevo şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Андреј Бјелајац şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Andrej Bjelajac Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andrej Bjelajac, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Vojvodina Novi Sad U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Vojvodina Novi Sad U19 takımına 2 Mart 2023 tarihinde katılmıştır. Andrej Bjelajac'nin FK Vojvodina Novi Sad U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Andrej Bjelajac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Andrej Bjelajac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
12 Eylül 2021 yılında Partizan U17
1 Temmuz 2022 yılında Partizan U19
2 Mart 2023 yılında Vojvodina U19
Andrej Bjelajac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Andrej Bjelajac şuan FK Vojvodina Novi Sad U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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