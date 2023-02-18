Andrej Blagojevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrej Blagojevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrej Blagojevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrej Blagojevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrej Blagojevic 16 Ocak 2002 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Андреј Благојевић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrej Blagojevic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INTERNATIONAL SPORTS OFFICE yapmaktadır. Andrej Blagojevic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK IMT Belgrad futbol takımında oynamaktadır. FK IMT Belgrad takımına 12 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Andrej Blagojevic'nin FK IMT Belgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andrej Blagojevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrej Blagojevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrej Blagojevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrej Blagojevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Partizan U17

1 Temmuz 2019 yılında Partizan U19

14 Temmuz 2020 yılında Teleoptik

31 Aralık 2021 yılında Partizan U19

19 Ocak 2022 yılında Vozdovac

12 Ağu 2022 yılında IMT Belgrad

30 Haziran 2023 yılında Vozdovac

Andrej Blagojevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrej Blagojevic şuan FK IMT Belgrad takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Andrej Blagojevic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Partizan Belgrad

Sırbistan U17 takımında 8 numaralı formasıyla 11 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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