Andrej Borak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrej Borak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrej Borak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Andrej Borak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Andrej Borak 24 Temmuz 2005 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Andrej Borak Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Vojvodina Novi Sad U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Vojvodina Novi Sad U19 takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Andrej Borak'nin FK Vojvodina Novi Sad U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Andrej Borak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Andrej Borak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
6 Ağustos 2021 yılında Vojvodina U17
1 Ocak 2022 yılında Vojvodina U19
Andrej Borak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Andrej Borak şuan FK Vojvodina Novi Sad U19 takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.
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