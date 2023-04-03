Andrej Borak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrej Borak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Andrej Borak kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andrej Borak ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.