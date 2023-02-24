Andrej Bosnic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrej Bosnic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrej Bosnic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrej Bosnic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrej Bosnic 21 Mayıs 2001 tarihinde Banja Luka şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Andrej Bosnić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrej Bosnic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andrej Bosnic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Ljubic Prnjavor futbol takımında oynamaktadır. FK Ljubic Prnjavor takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andrej Bosnic'nin FK Ljubic Prnjavor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andrej Bosnic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/aandrej50/

Andrej Bosnic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrej Bosnic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrej Bosnic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrej Bosnic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Temmuz 2020 yılında Ljubic Prnjavor

20 Eylül 2020 yılında B. Banja Luka

3 Ekim 2020 yılında Čukarički

12 Ağustos 2021 yılında Rudar Prijedor

8 Temmuz 2022 yılında Ljubic Prnjavor

Andrej Bosnic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrej Bosnic şuan FK Ljubic Prnjavor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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