Andrej Cvjetin Nikolic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrej Cvjetin Nikolic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andrej Cvjetin Nikolic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andrej Cvjetin Nikolic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Andrej Cvjetin Nikolic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrej Cvjetin Nikolic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrej Cvjetin Nikolic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrej Cvjetin Nikolic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrej Cvjetin Nikolic 5 Kasım 2005 tarihinde Loznica şehrinde doğmuştur.  Sırbistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrej Cvjetin Nikolic Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andrej Cvjetin Nikolic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Loznica U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Loznica U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Andrej Cvjetin Nikolic'nin FK Loznica U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andrej Cvjetin Nikolicboyu ve yaşı kaç

Andrej Cvjetin Nikolic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrej Cvjetin Nikolic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Andrej Cvjetin Nikolic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrej Cvjetin Nikolic kimdir

Andrej Cvjetin Nikolic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrej Cvjetin Nikolic şuan FK Loznica U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Andrej Cvjetin Nikolic nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Son Haberler
Alonso Escoboza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alonso Escoboza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alonso Escoboza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alonso Escoboza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marko Adamovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Adamovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marko Adamovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Adamovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rafael Guerrero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafael Guerrero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rafael Guerrero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafael Guerrero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andrija Ranisavljevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrija Ranisavljevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andrija Ranisavljevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrija Ranisavljevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Çok Okunanlar
Ecevit ile çalışan Hulki Cevizoğlu, 1999 depremini anlattı: "Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti"
Ecevit ile çalışan Hulki Cevizoğlu, 1999 depremini anlattı: "Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti"
296 Saat sonra depremden sağ kurtuldular!
296 Saat sonra depremden sağ kurtuldular!
Trajik olay! Gölcük depreminde doğdu! Kahramanmaraş depreminde öldü!
Trajik olay! Gölcük depreminde doğdu! Kahramanmaraş depreminde öldü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan enkazdan 248 saat sonra kurtarılan Aleyna ile telefonda görüştü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan enkazdan 248 saat sonra kurtarılan Aleyna ile telefonda görüştü!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!