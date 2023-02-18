Andrej Cvjetin Nikolic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrej Cvjetin Nikolic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrej Cvjetin Nikolic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrej Cvjetin Nikolic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrej Cvjetin Nikolic 5 Kasım 2005 tarihinde Loznica şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrej Cvjetin Nikolic Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andrej Cvjetin Nikolic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Loznica U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Loznica U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Andrej Cvjetin Nikolic'nin FK Loznica U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andrej Cvjetin Nikolic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrej Cvjetin Nikolic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrej Cvjetin Nikolic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrej Cvjetin Nikolic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrej Cvjetin Nikolic şuan FK Loznica U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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