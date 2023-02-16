Andrej Djokanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrej Djokanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrej Djokanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrej Djokanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrej Djokanovic 1 Mart 2001 tarihinde Kasindo şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Andrej Đokanović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrej Djokanovic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andrej Djokanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MKE Ankaragücü futbol takımında oynamaktadır. MKE Ankaragücü takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Andrej Djokanovic'nin MKE Ankaragücü ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Andrej Djokanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrej Djokanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Andrej Djokanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrej Djokanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Sarajevo U17

1 Temmuz 2018 yılında Sarajevo U19

1 Temmuz 2019 yılında FK Sarajevo

3 Şubat 2023 yılında Ankaragücü

Andrej Djokanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrej Djokanovic şuan MKE Ankaragücü takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Andrej Djokanovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek takımında 13 numaralı formasıyla 6 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U21 takımında 20 numaralı formasıyla 15 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U19 takımında 20 numaralı formasıyla 4 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U18 takımında 8 numaralı formasıyla 11 Aralık 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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