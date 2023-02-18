Andrej Djukic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrej Djukic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrej Djukic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrej Djukic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrej Djukic 8 Kasım 2002 tarihinde Paraćin şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Андреј Ђукић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrej Djukic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RB SPORTS AGENCY yapmaktadır. Andrej Djukic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GFK Sloboda Uzice futbol takımında oynamaktadır. GFK Sloboda Uzice takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andrej Djukic'nin GFK Sloboda Uzice ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Andrej Djukic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrej Djukic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrej Djukic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrej Djukic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Čukarički U19

1 Temmuz 2021 yılında Čukarički

6 Ağu 2021 yılında BASK Belgrad

18 Ocak 2022 yılında Čukarički

11 Şubat 2022 yılında Timok Zajecar

26 Temmuz 2022 yılında Sloboda Uzice

Andrej Djukic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrej Djukic şuan GFK Sloboda Uzice takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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