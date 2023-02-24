Andrej Djuric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrej Djuric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrej Djuric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrej Djuric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrej Djuric 21 Temmuz 1998 tarihinde Trebinje şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Andrej Đurić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrej Djuric Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Andrej Djuric, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Leotar Trebinje futbol takımında oynamaktadır. FK Leotar Trebinje takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Andrej Djuric'nin FK Leotar Trebinje ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andrej Djuric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrej Djuric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrej Djuric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrej Djuric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Temmuz 2015 yılında Sarajevo U19

19 Temmuz 2017 yılında Po­dri­nje

27 Ocak 2018 yılında Radnik Bijelj.

4 Temmuz 2018 yılında Igman Konjic

8 Ağustos 2019 yılında HNK Capljina

30 Temmuz 2020 yılında Leotar Trebinje

5 Temmuz 2022 yılında Zvijezda 09

8 Ocak 2023 yılında Leotar Trebinje

Andrej Djuric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrej Djuric şuan FK Leotar Trebinje takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Andrej Djuric Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Leotar Trebinje 2008-2015

Bosna-Hersek U19 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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