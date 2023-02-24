Andrej Golub kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrej Golub Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Andrej Golub kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andrej Golub ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.