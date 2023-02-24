Andrej Golub kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrej Golub Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrej Golub adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Andrej Golub Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Andrej Golub 14 Mayıs 2005 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Андреј Голуб şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Andrej Golub Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
OFK Grbalj futbol takımında oynamaktadır. OFK Grbalj takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Andrej Golub'nin OFK Grbalj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Andrej Golub Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Andrej Golub futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ağustos 2022 yılında OFK Grbalj
Andrej Golub Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Andrej Golub şuan OFK Grbalj takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.
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