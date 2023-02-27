Andrej İlic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrej İlic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrej İlic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrej İlic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrej İlic 3 Nisan 2000 tarihinde Belgrade şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Андреј Илић şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrej İlic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Soccer yapmaktadır. Andrej İlic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RFS futbol takımında oynamaktadır. RFS takımına 3 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Andrej İlic'nin RFS ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andrej İlic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrej İlic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Andrej İlic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrej İlic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ağustos 2018 yılında Napredak

1 Ekim 2020 yılında Javor-Matis

3 Eylül 2021 yılında RFS

Andrej İlic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrej İlic şuan RFS takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Andrej İlic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Partizan Belgrade

Sırbistan U21 takımında 9 numaralı formasıyla 6 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.