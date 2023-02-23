Andrej Kadlec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrej Kadlec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrej Kadlec adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrej Kadlec Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrej Kadlec 2 Şubat 1996 tarihinde Ilava şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrej Kadlec Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JM Management,s.r.o. yapmaktadır. Andrej Kadlec, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bruk-Bet Termalica Nieciecza futbol takımında oynamaktadır. Bruk-Bet Termalica Nieciecza takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andrej Kadlec'nin Bruk-Bet Termalica Nieciecza ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andrej Kadlec Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrej Kadlec isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 525 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrej Kadlec Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrej Kadlec futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında MSK Zilina

1 Ocak 2016 yılında Spartak Trnava

7 Ocak 2019 yılında Jagiellonia

20 Nisan 2021 yılında Kulüpsüz

28 Temmuz 2021 yılında SKF Sered

17 Ocak 2022 yılında MTK Budapest

14 Temmuz 2022 yılında Termalica

Andrej Kadlec Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrej Kadlec şuan Bruk-Bet Termalica Nieciecza takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Andrej Kadlec Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

MSK Zilina

Slovakya U17 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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