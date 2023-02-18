Andrej Kapetanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrej Kapetanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrej Kapetanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrej Kapetanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrej Kapetanovic 16 Ekim 2002 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrej Kapetanovic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andrej Kapetanovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Macva Sabac futbol takımında oynamaktadır. FK Macva Sabac takımına 15 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Andrej Kapetanovic'nin FK Macva Sabac ile sözleşmesi 5 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andrej Kapetanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrej Kapetanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrej Kapetanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrej Kapetanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Rad Belgrad U19

1 Eylül 2021 yılında FK Zemun

15 Temmuz 2022 yılında Olympiakos N.

15 Eylül 2022 yılında Macva

Andrej Kapetanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrej Kapetanovic şuan FK Macva Sabac takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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