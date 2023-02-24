Andrej Krivokapic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrej Krivokapic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrej Krivokapic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Andrej Krivokapic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Andrej Krivokapic 24 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Andrej Krivokapic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Podgorica futbol takımında oynamaktadır. FK Podgorica takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Andrej Krivokapic'nin FK Podgorica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Andrej Krivokapic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Andrej Krivokapic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Podgorica U19
1 Ocak 2022 yılında Podgorica U19
9 Şubat 2022 yılında Mladost DG
30 Haziran 2022 yılında Podgorica U19
1 Ağustos 2022 yılında FK Podgorica
Andrej Krivokapic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Andrej Krivokapic şuan FK Podgorica takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.
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