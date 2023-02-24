Andrej Lukic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrej Lukic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrej Lukic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrej Lukic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrej Lukic 2 Nisan 1994 tarihinde Nova Gradiška şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Andrej Lukić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrej Lukic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HBR Sport yapmaktadır. Andrej Lukic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mezőkövesd Zsóry FC futbol takımında oynamaktadır. Mezőkövesd Zsóry FC takımına 19 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Andrej Lukic'nin Mezőkövesd Zsóry FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Andrej Lukic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/a.l.0204/

Andrej Lukic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrej Lukic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrej Lukic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrej Lukic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında NK Osijek U17

1 Temmuz 2011 yılında NK Osijek U19

6 Ağustos 2012 yılında NK Osijek

25 Temmuz 2014 yılında Cibalia

31 Aralık 2014 yılında NK Osijek

16 Ocak 2018 yılında SC Braga

21 Ağustos 2018 yılında Apollon Smyrnis

30 Ocak 2019 yılında SC Braga

31 Ocak 2019 yılında FC Emmen

30 Haziran 2019 yılında SC Braga

1 Ağustos 2019 yılında FC Sheriff

31 Aralık 2020 yılında SC Braga

18 Ağustos 2021 yılında Hrv Dragovoljac

19 Ocak 2022 yılında Mezőkövesd

Andrej Lukic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrej Lukic şuan Mezőkövesd Zsóry FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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