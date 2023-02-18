Andrej Opacic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrej Opacic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrej Opacic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrej Opacic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrej Opacic 21 Şubat 2003 tarihinde Šabac şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrej Opacic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andrej Opacic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Macva Sabac U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Macva Sabac U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Andrej Opacic'nin FK Macva Sabac U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andrej Opacic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrej Opacic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Andrej Opacic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrej Opacic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrej Opacic şuan FK Macva Sabac U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.