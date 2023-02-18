Andrej Pavlovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrej Pavlovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrej Pavlovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrej Pavlovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrej Pavlovic 19 Temmuz 1996 tarihinde Livno şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Andrej Pavlović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrej Pavlovic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andrej Pavlovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Rogaska futbol takımında oynamaktadır. NK Rogaska takımına 6 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Andrej Pavlovic'nin NK Rogaska ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Andrej Pavlovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrej Pavlovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrej Pavlovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrej Pavlovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Şubat 2016 yılında NK Podravac Virje

29 Temmuz 2016 yılında Koprivnica

23 Ocak 2018 yılında NK Jajce

1 Temmuz 2018 yılında FK Olimpik

4 Şubat 2019 yılında TOSK Tesanj

1 Temmuz 2019 yılında Rudar Prijedor

4 Ağu 2020 yılında NK Rogaska

1 Eylül 2021 yılında NK Triglav

6 Şubat 2022 yılında NK Rogaska

Andrej Pavlovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrej Pavlovic şuan NK Rogaska takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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