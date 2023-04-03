Andrej Pivas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrej Pivas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrej Pivas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Andrej Pivas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Andrej Pivas 21 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Andrej Pivas Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Vojvodina Novi Sad U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Vojvodina Novi Sad U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andrej Pivas'nin FK Vojvodina Novi Sad U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Andrej Pivas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Andrej Pivas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Vojvodina U16
1 Temmuz 2021 yılında Vojvodina U17
1 Temmuz 2022 yılında Vojvodina U19
Andrej Pivas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Andrej Pivas şuan FK Vojvodina Novi Sad U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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