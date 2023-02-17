Andrej Pogacar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrej Pogacar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrej Pogacar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrej Pogacar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrej Pogacar 20 Ağu 2002 tarihinde Ljubljana şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Andrej Pogačar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrej Pogacar Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andrej Pogacar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Radomlje futbol takımında oynamaktadır. NK Radomlje takımına 1 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Andrej Pogacar'nin NK Radomlje ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Andrej Pogacar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrej Pogacar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrej Pogacar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrej Pogacar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2020 yılında NK Radomlje

Andrej Pogacar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrej Pogacar şuan NK Radomlje takımında oynamakta ve 71 numaralı formayı giymektedir.

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