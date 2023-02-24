Andrej Pupovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrej Pupovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrej Pupovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrej Pupovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrej Pupovic 9 Haziran 2001 tarihinde Podgorica şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Андреј Пуповић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrej Pupovic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andrej Pupovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zeta Golubovac futbol takımında oynamaktadır. FK Zeta Golubovac takımına 5 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Andrej Pupovic'nin FK Zeta Golubovac ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andrej Pupovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrej Pupovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrej Pupovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrej Pupovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2019 yılında Graficar U19

31 Aralık 2019 yılında Kızılyıldız U19

14 Ocak 2020 yılında Zelez. Pancevo

1 Ağustos 2020 yılında Vrsac

20 Ocak 2021 yılında Zeta Golubovac

1 Temmuz 2022 yılında FK Iskra

5 Ağustos 2022 yılında Zeta Golubovac

1 Haziran 2023 yılında FK Iskra

Andrej Pupovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrej Pupovic şuan FK Zeta Golubovac takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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