Andrej Saronja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrej Saronja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrej Saronja adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrej Saronja Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrej Saronja 19 Nisan 2001 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Andrej Šaronja şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrej Saronja Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BGM Sport yapmaktadır. Andrej Saronja, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Kustosija Zagreb futbol takımında oynamaktadır. NK Kustosija Zagreb takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Andrej Saronja'nin NK Kustosija Zagreb ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andrej Saronja Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrej Saronja isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Andrej Saronja Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrej Saronja futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında HASK ZG U17

26 Ocak 2018 yılında Lokomotiva U17

1 Temmuz 2018 yılında Lokomotiva U19

12 Şubat 2020 yılında HASK Zagreb

30 Haziran 2020 yılında Lokomotiva U19

7 Ağu 2020 yılında NK Maksimir

1 Temmuz 2021 yılında NK Kustosija

Andrej Saronja Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrej Saronja şuan NK Kustosija Zagreb takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.