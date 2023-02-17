Andrej Stevanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrej Stevanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrej Stevanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrej Stevanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrej Stevanovic 4 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. Sırbistan,Avusturya uyrukludur.Gerçek adı da Андреј Стевановић şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrej Stevanovic Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Igor Gluscevic yapmaktadır. Andrej Stevanovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Admira Wacker Mödling futbol takımında oynamaktadır. FC Admira Wacker Mödling takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andrej Stevanovic'nin FC Admira Wacker Mödling ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andrej Stevanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrej Stevanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Andrej Stevanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrej Stevanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2011 yılında Admira Altyapı

1 Eylül 2015 yılında FK Austria Wien

1 Şubat 2018 yılında Admira Altyapı

1 Temmuz 2018 yılında AKA Admira U15

1 Temmuz 2019 yılında AKA Admira U16

1 Temmuz 2020 yılında AKA Admira U18

1 Ocak 2022 yılında FC Admira II

1 Temmuz 2022 yılında Admira Wacker

Andrej Stevanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrej Stevanovic şuan FC Admira Wacker Mödling takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.