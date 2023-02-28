Andrej Stojcevski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrej Stojcevski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrej Stojcevski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrej Stojcevski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrej Stojcevski 26 Mayıs 2003 tarihinde Skopje şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Kuzey Makedonya uyrukludur.Gerçek adı da Андреј Стојчевски şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrej Stojcevski Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars & Friends yapmaktadır. Andrej Stojcevski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MSK Zilina futbol takımında oynamaktadır. MSK Zilina takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andrej Stojcevski'nin MSK Zilina ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Andrej Stojcevski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrej Stojcevski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrej Stojcevski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrej Stojcevski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2014 yılında Vardar Alt.

1 Temmuz 2020 yılında Vardar

12 Ocak 2021 yılında Akad. Pandev

31 Ocak 2022 yılında MSK Zilina B

1 Temmuz 2022 yılında MSK Zilina

Andrej Stojcevski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrej Stojcevski şuan MSK Zilina takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Andrej Stojcevski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kuzey Makedonya U17 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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