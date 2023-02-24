Andrej Vidakovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrej Vidakovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrej Vidakovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrej Vidakovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrej Vidakovic 7 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Andrej Vidaković şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrej Vidakovic Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Famos Vojkovici futbol takımında oynamaktadır. FK Famos Vojkovici takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Andrej Vidakovic'nin FK Famos Vojkovici ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andrej Vidakovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrej Vidakovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrej Vidakovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrej Vidakovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Famos Vojkovici

Andrej Vidakovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrej Vidakovic şuan FK Famos Vojkovici takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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