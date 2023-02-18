Andreja Stojanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreja Stojanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andreja Stojanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andreja Stojanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andreja Stojanovic 12 Kasım 1998 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Андреја Стојановић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andreja Stojanovic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Seven Stars yapmaktadır. Andreja Stojanovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Nis futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Nis takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andreja Stojanovic'nin FK Radnicki Nis ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Andreja Stojanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andreja Stojanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andreja Stojanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andreja Stojanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında FK Zemun

1 Temmuz 2018 yılında FK Zemun

1 Ağu 2018 yılında Jedinstvo Ub

31 Aralık 2018 yılında FK Zemun

1 Şubat 2020 yılında Kolubara

27 Temmuz 2022 yılında Radnicki Nis

Andreja Stojanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andreja Stojanovic şuan FK Radnicki Nis takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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