Andrejs Ciganiks kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrejs Ciganiks Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrejs Ciganiks adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrejs Ciganiks Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrejs Ciganiks 12 Nisan 1997 tarihinde Riga şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Andrejs Cigaņiks şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrejs Ciganiks Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Avid Sports Group yapmaktadır. Andrejs Ciganiks, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Widzew Lodz futbol takımında oynamaktadır. Widzew Lodz takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Andrejs Ciganiks'nin Widzew Lodz ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Andrejs Ciganiks Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ciganiks_/

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Andrejs Ciganiks Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrejs Ciganiks isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Andrejs Ciganiks Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrejs Ciganiks futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Skonto II

1 Temmuz 2013 yılında Leverkusen U19

1 Temmuz 2016 yılında Leverkusen

2 Temmuz 2016 yılında Viktoria Köln

30 Haziran 2017 yılında Leverkusen

1 Temmuz 2017 yılında Schalke 04 II

1 Temmuz 2018 yılında SC Cambuur

1 Temmuz 2019 yılında RFS

16 Ocak 2020 yılında Zorya Luhansk

19 Temmuz 2021 yılında Dunajska Streda

2 Ocak 2023 yılında Widzew Lodz

Andrejs Ciganiks Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrejs Ciganiks şuan Widzew Lodz takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Andrejs Ciganiks Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Skonto Riga (2010-2013), Bayer 04 Leverkusen (2013-2016)

Letonya takımında 14 numaralı formasıyla 13 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 38 maçta 1 gol atmıştır.

Letonya U21 takımında 8 numaralı formasıyla 11 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 1 gol atmıştır.

Letonya U19 takımında 14 numaralı formasıyla 7 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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