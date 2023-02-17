Andres Amaya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Amaya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andres Amaya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andres Amaya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andres Amaya 24 Nisan 2001 tarihinde Barrancabermeja şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Andrés Felipe Amaya Rivera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andres Amaya Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KRAFT KOLUMBIEN SPORTS yapmaktadır. Andres Amaya, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Belgrano futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Belgrano takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Andres Amaya'nin Club Atlético Belgrano ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Andres Amaya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andres Amaya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andres Amaya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andres Amaya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Atlético Huila

24 Temmuz 2020 yılında Inter B

30 Haziran 2021 yılında Atlético Huila

3 Şubat 2023 yılında Belgrano

31 Aralık 2023 yılında Atlético Huila

Andres Amaya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andres Amaya şuan Club Atlético Belgrano takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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