Andres Andrade kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Andrade Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andres Andrade kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andres Andrade ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Andres Andrade kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Andrade Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andres Andrade kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Andrade Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andres Andrade adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andres Andrade Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andres Andrade 23 Şubat 1989 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Kolombiya,Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Andrés Felipe Andrade Torres şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andres Andrade Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andres Andrade, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Alianza Lima futbol takımında oynamaktadır. Club Alianza Lima takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Andres Andrade'nin Club Alianza Lima ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Andres Andrade Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/pipeandrade10/

Andres Andrade Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andres Andrade isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Andres Andrade Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andres Andrade futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında CD América

1 Ocak 2011 yılında Atlético Huila

1 Ocak 2012 yılında Deportes Tolima

7 Temmuz 2013 yılında América

1 Temmuz 2014 yılında Chiapas FC

30 Haziran 2015 yılında América

1 Temmuz 2016 yılında León

1 Temmuz 2018 yılında Atlas

30 Haziran 2019 yılında León

1 Temmuz 2019 yılında Atlas

1 Ocak 2020 yılında Atl. Nacional

5 Ocak 2023 yılında Alianza Lima

Andres Andrade kimdir

Andres Andrade Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andres Andrade şuan Club Alianza Lima takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

CD América de Cali

Andres Andrade Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kolombiya takımında 7 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Andres Andrade nereli

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