Andres Brinzea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Brinzea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andres Brinzea adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andres Brinzea Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andres Brinzea 15 Eylül 2005 tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Andres Luciano Brînzea şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andres Brinzea Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Chindia Targoviste futbol takımında oynamaktadır. AFC Chindia Targoviste takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andres Brinzea'nin AFC Chindia Targoviste ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andres Brinzea Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andres Brinzea isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andres Brinzea Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andres Brinzea futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Chindia

Andres Brinzea Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andres Brinzea şuan AFC Chindia Targoviste takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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