Andres Camacho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Camacho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andres Camacho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andres Camacho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andres Camacho 21 Ekim 1992 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andres Camacho Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andres Camacho, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club SD Flandria futbol takımında oynamaktadır. Club SD Flandria takımına 1 Temmuz 2012 tarihinde katılmıştır. Andres Camacho'nin Club SD Flandria ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andres Camacho Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Andres Camacho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Andres Camacho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andres Camacho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Club Flandria

Andres Camacho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andres Camacho şuan Club SD Flandria takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Club SD Flandria (-2012)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.