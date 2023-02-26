Andres Campas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Campas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andres Campas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andres Campas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Andres Campas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Campas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andres Campas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Campas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andres Campas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andres Campas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andres Campas 5 Ağustos 1992 tarihinde Playas şehrinde doğmuştur.  Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Andres Stiven Campas Monroy şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andres Campas Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gualaceo SC futbol takımında oynamaktadır. Gualaceo SC takımına 1 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Andres Campas'nin Gualaceo SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Andres Campas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andres Campas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Andres Campas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andres Campas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında CD Olmedo

1 Ocak 2011 yılında CD Olmedo B

10 Haziran 2013 yılında Newells

31 Aralık 2013 yılında CD Olmedo B

4 Ağustos 2014 yılında CD Olmedo

24 Şubat 2015 yılında CD Espoli

23 Şubat 2016 yılında CD Olmedo

16 Mayıs 2016 yılında CS Patria

1 Mart 2017 yılında Gualaceo SC

31 Aralık 2017 yılında CS Patria

27 Şubat 2018 yılında Gualaceo SC

31 Aralık 2018 yılında CS Patria

1 Şubat 2019 yılında Gualaceo SC

Andres Campas kimdir

Andres Campas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andres Campas şuan Gualaceo SC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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Andres Campas nereli

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