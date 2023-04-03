Andres Caro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Caro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andres Caro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andres Caro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andres Caro 1 Şubat 2004 tarihinde Rincón de la Victoria şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Andrés Carlos Caro Serrano şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andres Caro Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Andres Caro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Malagueño futbol takımında oynamaktadır. Atlético Malagueño takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Andres Caro'nin Atlético Malagueño ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Andres Caro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andres Caro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andres Caro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andres Caro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Málaga Juv. A

1 Temmuz 2021 yılında A. Malagueño

Andres Caro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andres Caro şuan Atlético Malagueño takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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