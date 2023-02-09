Andres Chavez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Chavez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andres Chavez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andres Chavez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andres Chavez 21 Mart 1991 tarihinde Salto şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Andrés Eliseo Chávez şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andres Chavez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andres Chavez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Banfield futbol takımında oynamaktadır. CA Banfield takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andres Chavez'nin CA Banfield ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Andres Chavez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Andres Chavez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Andres Chavez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andres Chavez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Banfield

23 Temmuz 2014 yılında Boca Juniors

20 Temmuz 2016 yılında São Paulo

30 Haziran 2017 yılında Boca Juniors

17 Ağu 2017 yılında Panathinaikos

25 Ocak 2018 yılında Huracán

17 Ağu 2021 yılında AEL Limassol

15 Ocak 2022 yılında Wilstermann

1 Temmuz 2022 yılında Banfield

Andres Chavez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andres Chavez şuan CA Banfield takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.