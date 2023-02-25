Andres Chicaiza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Chicaiza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andres Chicaiza kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andres Chicaiza ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Andres Chicaiza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Chicaiza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andres Chicaiza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Chicaiza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andres Chicaiza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andres Chicaiza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andres Chicaiza 3 Nisan 1992 tarihinde Otavalo şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Luis Andrés Chicaiza Morales şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andres Chicaiza Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andres Chicaiza, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

LDU Quito futbol takımında oynamaktadır. LDU Quito takımına 2 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Andres Chicaiza'nin LDU Quito ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Andres Chicaiza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andres Chicaiza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Andres Chicaiza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andres Chicaiza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Mayıs 2010 yılında El Nacional U20

1 Ocak 2011 yılında El Nacional B

12 Nisan 2011 yılında Mushuc Runa SC

31 Aralık 2011 yılında El Nacional B

20 Mart 2012 yılında Mushuc Runa SC

19 Şubat 2013 yılında Imbabura SC

25 Mart 2014 yılında LDU Quito B

18 Şubat 2015 yılında CD Olmedo

23 Şubat 2016 yılında Técnico U.

23 Ocak 2017 yılında Delfín SC

2 Ocak 2019 yılında LDU Quito

11 Ocak 2020 yılında Uni. Católica

31 Aralık 2020 yılında LDU Quito

27 Ocak 2021 yılında Dep. Cuenca

31 Aralık 2021 yılında LDU Quito

24 Ocak 2022 yılında Delfín SC

31 Aralık 2022 yılında LDU Quito

Andres Chicaiza kimdir

Andres Chicaiza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andres Chicaiza şuan LDU Quito takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

CSD Federación Deportiva de Imbabura (-8/2005), Selección de Imbabura (8/2005-12/2005), CSD Federación Deportiva de Imbabura (1/2006-3/2007)

Andres Chicaiza Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ekvador takımında 20 numaralı formasıyla 2 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Andres Chicaiza nereli

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