Andres Colorado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Colorado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andres Colorado kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andres Colorado ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Andres Colorado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Colorado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andres Colorado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andres Colorado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andres Colorado 1 Aralık 1998 tarihinde El Cerrito şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Andrés Felipe Colorado Sánchez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andres Colorado Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. Andres Colorado, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Partizan futbol takımında oynamaktadır. FK Partizan takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Andres Colorado'nin FK Partizan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andres Colorado Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/andrescolorado13/

Andres Coloradoboyu ve yaşı kaç

Andres Colorado Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andres Colorado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Andres Colorado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andres Colorado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Cortuluá

1 Ocak 2019 yılında Deportivo Cali

31 Aralık 2019 yılında Cortuluá

1 Ocak 2020 yılında Deportivo Cali

31 Aralık 2021 yılında Cortuluá

25 Şubat 2022 yılında São Paulo

31 Aralık 2022 yılında Cortuluá

2 Şubat 2023 yılında Partizan

31 Aralık 2023 yılında Cortuluá

Andres Colorado kimdir

Andres Colorado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andres Colorado şuan FK Partizan takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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Andres Colorado nereli

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