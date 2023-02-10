Andres Desabato kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Desabato Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andres Desabato adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andres Desabato Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andres Desabato 30 Mart 1990 tarihinde Murphy şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Andrés Alberto Desábato şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andres Desabato Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRI Sports yapmaktadır. Andres Desabato, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Barracas Central futbol takımında oynamaktadır. CA Barracas Central takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Andres Desabato'nin CA Barracas Central ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Andres Desabato Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Andres Desabato isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andres Desabato Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andres Desabato futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağu 2012 yılında CD Guarani

1 Temmuz 2014 yılında Platense

1 Ocak 2022 yılında All Boys

1 Ocak 2023 yılında Barracas C.

Andres Desabato Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andres Desabato şuan CA Barracas Central takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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