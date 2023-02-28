Andres Duarte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Duarte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andres Duarte adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andres Duarte Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andres Duarte 5 Ocak 1996 tarihinde Asunción şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Andrés Daniel Duarte Pereira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andres Duarte Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andres Duarte, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Resistencia Sport Club futbol takımında oynamaktadır. Resistencia Sport Club takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Andres Duarte'nin Resistencia Sport Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andres Duarte Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andres Duarte isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andres Duarte Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andres Duarte futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Independiente

1 Ocak 2018 yılında Sol de América

6 Nisan 2019 yılında CD Capiatá

1 Ocak 2020 yılında CS San Lorenzo

8 Ekim 2020 yılında Luqueño

7 Ocak 2022 yılında CD Macará

22 Haziran 2022 yılında Santa Cruz

1 Ocak 2023 yılında Resistencia SC

Andres Duarte Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andres Duarte şuan Resistencia Sport Club takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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