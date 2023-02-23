Andres Dumitrescu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Dumitrescu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andres Dumitrescu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andres Dumitrescu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andres Dumitrescu 11 Mart 2001 tarihinde Slatina şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Andres Mihai Dumitrescu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andres Dumitrescu Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini COLFESCU VIRGIL yapmaktadır. Andres Dumitrescu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sepsi OSK Sf. Gheorghe futbol takımında oynamaktadır. Sepsi OSK Sf. Gheorghe takımına 16 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Andres Dumitrescu'nin Sepsi OSK Sf. Gheorghe ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andres Dumitrescu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andres Dumitrescu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andres Dumitrescu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andres Dumitrescu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Mart 2019 yılında Padova U19

8 Ağustos 2019 yılında Team Ticino U21

16 Ocak 2020 yılında Sepsi OSK

Andres Dumitrescu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andres Dumitrescu şuan Sepsi OSK Sf. Gheorghe takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Andres Dumitrescu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Piteşti 2010-12 & 2015-18, ACS Viitorul AG 2012-15,

Romanya U21 takımında 20 numaralı formasıyla 25 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U17 takımında 5 numaralı formasıyla 23 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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