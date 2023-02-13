Andres Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andres Fernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andres Fernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andres Fernandez 17 Aralık 1986 tarihinde Alcantarilla şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Andrés Eduardo Fernández Moreno şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andres Fernandez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bahía Internacional yapmaktadır. Andres Fernandez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SD Huesca futbol takımında oynamaktadır. SD Huesca takımına 28 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Andres Fernandez'nin SD Huesca ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andres Fernandez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/AndresFdez86

Andres Fernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Andres Fernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Andres Fernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andres Fernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında Tenerife Juv. A

1 Temmuz 2005 yılında RCD Mallorca B

1 Temmuz 2007 yılında Osasuna

1 Temmuz 2010 yılında SD Huesca

30 Haziran 2011 yılında Osasuna

30 Temmuz 2014 yılında FC Porto

18 Temmuz 2015 yılında Granada

30 Haziran 2016 yılında FC Porto

25 Temmuz 2016 yılında Villarreal

30 Haziran 2017 yılında FC Porto

1 Temmuz 2017 yılında Villarreal

28 Ağu 2020 yılında SD Huesca

Andres Fernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andres Fernandez şuan SD Huesca takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Real Murcia

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.