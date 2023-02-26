Andres Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andres Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andres Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andres Garcia 10 Şubat 1994 tarihinde Machala şehrinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Andrés Gabriel García Gallo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andres Garcia Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Libertad FC futbol takımında oynamaktadır. Libertad FC takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Andres Garcia'nin Libertad FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andres Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andres Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andres Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andres Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Orense

5 Temmuz 2021 yılında Chacaritas FC

12 Ocak 2023 yılında Libertad FC

Andres Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andres Garcia şuan Libertad FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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