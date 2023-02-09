Andres Herrera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Herrera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andres Herrera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andres Herrera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andres Herrera 3 Kasım 1998 tarihinde Corrientes şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Marcelo Andrés Herrera Mansilla şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andres Herrera Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gustavo Lescovich yapmaktadır. Andres Herrera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA River Plate futbol takımında oynamaktadır. CA River Plate takımına 8 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Andres Herrera'nin CA River Plate ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Andres Herrera Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/herreraandres4/

Andres Herrera Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Andres Herrera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Andres Herrera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andres Herrera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında San Lorenzo

8 Şubat 2022 yılında River Plate

Andres Herrera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andres Herrera şuan CA River Plate takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Andres Herrera Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Textil Mandiyú, Boca Unidos, Club Rivadavia, San Lorenzo

Arjantin U23 takımında 13 numaralı formasıyla 4 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Arjantin Olimpiyat takımında 13 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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