Andres İniesta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres İniesta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andres İniesta kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andres İniesta ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Andres İniesta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres İniesta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andres İniesta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andres İniesta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andres İniesta 11 Mayıs 1984 tarihinde Fuentealbilla şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Andrés Iniesta Luján şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andres İniesta Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports&Life yapmaktadır. Andres İniesta, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vissel Kobe futbol takımında oynamaktadır. Vissel Kobe takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Andres İniesta'nin Vissel Kobe ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Andres İniesta Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/andresiniesta8

http://www.instagram.com/andresiniesta8/

http://www.facebook.com/AndresIniesta

Andres İniestaboyu ve yaşı kaç

Andres İniesta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andres İniesta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 70.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Andres İniesta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andres İniesta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 1996 yılında Barça tabfutbol

1 Temmuz 1999 yılında Barça U16

1 Temmuz 2000 yılında Barça U19

1 Temmuz 2001 yılında Barcelona B

1 Temmuz 2002 yılında Barcelona

1 Temmuz 2018 yılında Vissel Kobe

Andres İniesta kimdir

Andres İniesta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andres İniesta şuan Vissel Kobe takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Albacete Balompié (1994–1996)

Andres İniesta Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İspanya takımında 6 numaralı formasıyla 27 Mayıs 2006 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 131 maçta 14 gol atmıştır.

İspanya U20 takımında 10 numaralı formasıyla 28 Kasım 2003 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Andres İniesta nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
O takımlar belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçları yarın başlıyor
O takımlar belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçları yarın başlıyor
Galatasaray’dan Lale Orta’ya istifa çağrısı, "Bir kulüp için değil, herkes için adalet!
Galatasaray’dan Lale Orta’ya istifa çağrısı, "Bir kulüp için değil, herkes için adalet!
Beşiktaş, Kadıköy'de 10 kişi kaldığı maçta Fenerbahçe'yi 4-2 yenerek tarih yazdı
Beşiktaş, Kadıköy'de 10 kişi kaldığı maçta Fenerbahçe'yi 4-2 yenerek tarih yazdı
Maç esnasında yönetici, hakeme kafa attı! Maç ertelendi!
Maç esnasında yönetici, hakeme kafa attı! Maç ertelendi!
Son Haberler
Kısmet isminin anlamı nedir, Kısmet ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Kısmet isminin anlamı nedir, Kısmet ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
David Talalyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Talalyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
David Talalyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Talalyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Güntan isminin anlamı nedir, Güntan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Güntan isminin anlamı nedir, Güntan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Garnik Minasyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Garnik Minasyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Garnik Minasyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Garnik Minasyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Max Verstappen Avustralya Grand Prix'in tozunu attı! Birincilik zirvesine tırmandı!
Max Verstappen Avustralya Grand Prix'in tozunu attı! Birincilik zirvesine tırmandı!
10 kişi kalmasına rağmen Pendikspor'u 4-2 yenen Samsunspor şampiyonluk havasına girdi
10 kişi kalmasına rağmen Pendikspor'u 4-2 yenen Samsunspor şampiyonluk havasına girdi
Pendikspor, 1O kişi kalan rakibi Samsunspor'a yenilmekten kurtulamadı
Pendikspor, 1O kişi kalan rakibi Samsunspor'a yenilmekten kurtulamadı
Çok Okunanlar
Garnik Minasyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Garnik Minasyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Garnik Minasyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Garnik Minasyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Güntan isminin anlamı nedir, Güntan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Güntan isminin anlamı nedir, Güntan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
David Talalyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Talalyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
David Talalyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Talalyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rusya'da 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Rusya'da 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Fransa Futbol Federasyonu Müslüman futbolcuların oruç açmaları için ara verilmesini yasakladı!
Fransa Futbol Federasyonu Müslüman futbolcuların oruç açmaları için ara verilmesini yasakladı!
Spor Toto 1. Lig'de lider Samsun spor yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşmada yarın Pendikspor'u misafir edecek
Spor Toto 1. Lig'de lider Samsun spor yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşmada yarın Pendikspor'u misafir edecek
Depremzede güreşçi Havva Duran, doğup büyüdüğü Hatay için mücadele edecek
Depremzede güreşçi Havva Duran, doğup büyüdüğü Hatay için mücadele edecek
Yorumlananlar
Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile skandal paylaşım yapmıştı! Çalıştığı kurum bakın neresi çıktı!
Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile skandal paylaşım yapmıştı! Çalıştığı kurum bakın neresi çıktı!
Terörist PKK elebaşı Sabrı Ok, “Birçok devlet ve yabancı güç ateşkes yapmamızı istedi ve yaptık"
Terörist PKK elebaşı Sabrı Ok, “Birçok devlet ve yabancı güç ateşkes yapmamızı istedi ve yaptık"
Kılıçdaroğlu İnce ile görüştü: Hoş Geldin, güle güle!
Kılıçdaroğlu İnce ile görüştü: Hoş Geldin, güle güle!
Trafikte bunu yapan sürücüler 2.686 TL ceza ödüyor! Aman dikkat! Trafik memurları uyarıyor
Trafikte bunu yapan sürücüler 2.686 TL ceza ödüyor! Aman dikkat! Trafik memurları uyarıyor