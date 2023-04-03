Andres İniesta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres İniesta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andres İniesta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andres İniesta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andres İniesta 11 Mayıs 1984 tarihinde Fuentealbilla şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Andrés Iniesta Luján şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andres İniesta Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports&Life yapmaktadır. Andres İniesta, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vissel Kobe futbol takımında oynamaktadır. Vissel Kobe takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Andres İniesta'nin Vissel Kobe ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Andres İniesta Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/andresiniesta8

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http://www.instagram.com/andresiniesta8/

http://www.facebook.com/AndresIniesta

Andres İniesta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andres İniesta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 70.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Andres İniesta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andres İniesta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 1996 yılında Barça tabfutbol

1 Temmuz 1999 yılında Barça U16

1 Temmuz 2000 yılında Barça U19

1 Temmuz 2001 yılında Barcelona B

1 Temmuz 2002 yılında Barcelona

1 Temmuz 2018 yılında Vissel Kobe

Andres İniesta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andres İniesta şuan Vissel Kobe takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Andres İniesta Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Albacete Balompié (1994–1996)

İspanya takımında 6 numaralı formasıyla 27 Mayıs 2006 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 131 maçta 14 gol atmıştır.

İspanya U20 takımında 10 numaralı formasıyla 28 Kasım 2003 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 3 gol atmıştır.

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